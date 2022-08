Augsburg: Günther vor Leih-Abschied

Außenbahnspieler Lasse Günther wird den FC Augsburg offenbar temporär verlassen. Laut der ‚Augsburger Allgemeinen‘ steht der 19-Jährige vor einer Leihe. Als Interessenten nennt die Lokalzeitung den Zweitligisten Jahn Regensburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Günther war im vergangenen Jahr vom FC Bayern nach Augsburg gewechselt und steht dort noch bis 2025 unter Vertrag. In der Saison 2021/22 stand er in lediglich fünf Partien für den FCA in der Bundesliga auf dem Platz.