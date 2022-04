Schröder spricht über Schalke-Flirt Mohr

Tobias Mohr vom 1. FC Heidenheim soll ins Visier von Schalke 04 geraten sein. Gegenüber der ‚WAZ‘ hat sich Rouven Schröder zur Personalie geäußert. „Tobias Mohr ist ein herausragender Zweitliga-Spieler. Das kann ich bestätigen. Das war es dann auch. Es macht keinen Sinn, in dieser Phase über Personalien zu sprechen“, so der Schalker Sportdirektor, der versichert: „Wir machen die Kaderplanung intern, beschäftigen uns mit unseren Jungs.“

Gleichzeitig bestätigt die Regionalzeitung einen Bericht der ‚Bild‘ vom Dienstag, dass die Knappen am Flügelspieler interessiert sind. An der Brenz steht Mohr noch bis 2023 unter Vertrag. In der laufenden Saison sammelte der 26-Jährige 15 Torbeteiligungen in 32 Pflichtspielen.