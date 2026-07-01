Union zieht Nsoki-Option

Union Berlin und Stanley Nsoki setzen die Zusammenarbeit fort. Die Köpenicker teilen mit, dass der Innenverteidiger fest von der TSG Hoffenheim verpflichtet wurde. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 1,5 Millionen Euro nach Sinsheim.

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Stanley bleibt eisern! 📄✍🏿



Aus Leihe wird Festverpflichtung: Der 1. FC Union Berlin hat Innenverteidiger Stanley #Nsoki nach seiner einjährigen Leihe von der TSG Hoffenheim fest verpflichtet: 🔗 https://t.co/9dZ0B0sa2j#FCUnion #Bundesliga pic.twitter.com/JpZ8tDCfu4 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) July 1, 2026

Die vergangene Saison verbrachte Nsoki leihweise in Berlin, nun haben die Eisernen die ausgehandelte Kaufoption gezogen. Für Union kam der 27-Jährige unter anderem aufgrund von Verletzungen in der zurückliegenden Spielzeit nur 13 Mal zum Einsatz. Offenbar konnte er die Verantwortlichen dennoch von seinen Qualitäten überzeugen.