Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Union zieht Nsoki-Option

von Lukas Weinstock - Quelle: fc-union-berlin.de
1 min.
Stanley Nsoki beim Union-Training @Maxppp

Union Berlin und Stanley Nsoki setzen die Zusammenarbeit fort. Die Köpenicker teilen mit, dass der Innenverteidiger fest von der TSG Hoffenheim verpflichtet wurde. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 1,5 Millionen Euro nach Sinsheim.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die vergangene Saison verbrachte Nsoki leihweise in Berlin, nun haben die Eisernen die ausgehandelte Kaufoption gezogen. Für Union kam der 27-Jährige unter anderem aufgrund von Verletzungen in der zurückliegenden Spielzeit nur 13 Mal zum Einsatz. Offenbar konnte er die Verantwortlichen dennoch von seinen Qualitäten überzeugen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hoffenheim
Union Berlin
Stanley Nsoki

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Stanley Nsoki Stanley Nsoki
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert