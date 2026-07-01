Christensen hat unterschrieben

Andreas Christensen wird voraussichtlich auch in den beiden kommenden Jahren für den FC Barcelona auflaufen. Die Katalanen geben die Vertragsverlängerung mit dem dänischen Innenverteidiger offiziell bekannt. Der neue Kontrakt läuft bis 2028, kann aber dem Vernehmen nach von beiden Parteien nach einem Jahr wieder aufgelöst werden.

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Christensen war 2022 ablösefrei vom FC Chelsea zu Barça gewechselt und absolvierte seitdem 98 Pflichtspiele für die Blaugrana. In der vergangenen Saison wurde der 30-Jährige allerdings immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und kam wettbewerbsübergreifend lediglich auf 18 Einsätze.