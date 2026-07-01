Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

Christensen hat unterschrieben

von Simon Martis - Quelle: fcbarcelona.com
1 min.
Andreas Christensen steht Rede und Antwort @Maxppp

Andreas Christensen wird voraussichtlich auch in den beiden kommenden Jahren für den FC Barcelona auflaufen. Die Katalanen geben die Vertragsverlängerung mit dem dänischen Innenverteidiger offiziell bekannt. Der neue Kontrakt läuft bis 2028, kann aber dem Vernehmen nach von beiden Parteien nach einem Jahr wieder aufgelöst werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Christensen war 2022 ablösefrei vom FC Chelsea zu Barça gewechselt und absolvierte seitdem 98 Pflichtspiele für die Blaugrana. In der vergangenen Saison wurde der 30-Jährige allerdings immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und kam wettbewerbsübergreifend lediglich auf 18 Einsätze.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Andreas Christensen

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Andreas Christensen Andreas Christensen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert