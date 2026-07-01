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Offiziell Weltmeisterschaft

DFB-Bezwinger Beccacece schmeißt hin

von Lukas Weinstock
Sebastián Beccacece mit Anweisungen für seine Spieler @Maxppp

Ecuador muss sich nach dem WM-Aus gegen Mexiko (0:2) nach einem neuen Trainer umsehen. Sebastián Beccacece hat sein Amt als Nationaltrainer, das er seit knapp zwei Jahren bekleidete, offiziell niedergelegt. „Die Ergebnisse geben den Ton an, und heute muss ich mich von einer wunderschönen, wunderbaren Familie verabschieden“, so der 45-Jährige.

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In der Gruppenphase gewann Ecuador gegen Deutschland (2:1) und sicherte sich so den Einzug in das Sechzehntelfinale. Dort war gegen starke Mexikaner jedoch frühzeitig Schluss (0:2).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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