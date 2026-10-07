Pedro beendet seinen „Traum“

Pedro hängt die Fußballschuhe an den Nagel. In einem Statement auf Instagram verkündet der Spanier das Ende seiner 18-jährigen Laufbahn: „Ich spüre, es ist an der Zeit. Zeit, einen Schritt nach vorn zu wagen und ein neues Kapitel in meinem Leben zu beginnen. Ich bin stolz darauf, meinen Traum gelebt zu haben, und danke allen, die mich dabei unterstützt haben. Danke, Fußball, dass du mich so glücklich gemacht hast.“

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In seiner Karriere war der 39-Jährige für den FC Barcelona, den FC Chelsea und die AS Rom aktiv, seine letzte Station verbrachte er bei Lazio Rom. Über die Jahre konnte Pedro unzählige prestigeträchtige Erfolge einfahren, darunter den WM-Titel, den EM-Titel sowie dreimal die Champions League.