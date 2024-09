Ziyech-Poker weitet sich aus

Hakim Ziyech könnte seine Karriere in Katar fortsetzen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato befindet sich der 31-Jährige in fortgeschrittenen Verhandlungen mit mehreren Erstligisten aus dem Wüstenstaat. Einer von ihnen ist Al-Gharafa aus der Hauptstadt Doha, die Namen der anderen Klubs sind zur Stunde noch nicht bekannt.

Ziyech steht aktuell noch bis 2025 bei Galatasaray unter Vertrag, will den Istanbuler Traditionsklub aber noch verlassen. Auch Olympiakos Piräus wurde jüngst Interesse am marokkanischen Flügelspieler nachgesagt. In Griechenland ist das Transferfenster noch bis zum 11. September geöffnet, in Katar bis zum 9. September.