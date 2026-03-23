Doppelter Ausfall bei der U21

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss bei den anstehenden Qualifikationsspielen für die Europameisterschaft auf zwei wichtige Akteure verzichten. Neben Nnamdi Collins, der sich im Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:2) verletzte, reiste auch Hannover 96-Profi Noel Aseko nicht mit zur DFB-Auswahl. U21-Coach Antonio Di Salvo erklärte am Montag: „Nnamdi wurde am Sonntag am Sprunggelenk getroffen. Da haben wir das Signal bekommen, dass es einfach nicht funktioniert.“ Aseko fehle währenddessen erkrankt.

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Die DFB-Auswahl trifft am Freitagabend in Braunschweig auf Nordirland (18 Uhr), bevor es vier Tage später gegen Griechenland (18 Uhr) geht. Sowohl Collins als auch Aseko spielten im bisherigen Verlauf der EM-Quali eine bedeutende Rolle: Während der 22-jährige Frankfurter sechsmal zum Einsatz kam und dabei eine Torvorlage beisteuerte, bereitete der 20-jährige Aseko zwei Treffer in vier Einsätzen vor.