Liverpool-Talent verlängert

Lee Jonas (18) bleibt an der Anfield Road. Das Eigengewächs des FC Liverpool hat einen neuen langfristigen Vertrag bei den Reds unterschrieben. Jonas kam einst vom FC Everton zur U12 des Liverpooler Lokalrivalen.

In dieser Saison ist der Innenverteidiger in der U21 des Klopp-Klubs gesetzt, auf seinen ersten Einsatz für die Profis wartet er noch. Zweimal spielte Jonas im September für die englische U19-Nationalmannschaft.

