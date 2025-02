Leipzig: Gomis im Anflug

RB Leipzig tritt bei Tidiam Gomis auf das Gaspedal. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich der 18-jährige Flügelspieler bereits in Leipzig, damit der Deal vollzogen werden kann. Ursprünglich sollte Gomis ablösefrei erst im Sommer kommen, jetzt aber will RB rund eine Million Euro an SM Caen überweisen, um den Franzosen vorzeitig nach Sachsen zu holen.

Damit würde RB am Deadline Day die letzte Baustelle in der Offensive schließen. Gomis zählt in der französischen zweiten Liga zum Stammpersonal, in 20 Partien kommt er auf zwei Tore und zwei Vorlagen. Dass Gomis spätestens im Sommer zum Bundesligisten wechseln würde, war bereits seit mehreren Wochen klar.