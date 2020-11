Baum über die Bestraften: „Botschaft an die ganze Mannschaft“

Hinter Manuel Baum und Schalke 04 liegen wilde Tage. Mit Amine Harit (23) und Nabil Bentaleb (26) wurden zwei Spieler zu Einzeltraining verdonnert, Letzterer hat wieder mal keine Zukunft in Gelsenkirchen. Dasselbe gilt für Vedad Ibisevic (36), der die Königsblauen nach einer Trainingsrangelei mit Co-Trainer Naldo in gut einem Monat schon wieder verlassen wird.

Für Trainer Manuel Baum waren diese Entscheidungen unabdingbar. „Es ist einiges passiert im Wolfsburg-Spiel und danach. Es war wichtig, Entscheidungen zu treffen, die wohl überlegt sind“, resümierte der Übungsleiter auf der heutigen Pressekonferenz, „wir haben sehr viel diskutiert und nachgedacht.“ Mit genannten Resultaten, die am vergangenen Dienstag vermeldet wurden.

Aufgeben gilt nicht

„Es gibt zu viele Spieler, die ihr Ego über die Mannschaft stellen“, wird Baum deutlich, „es war eine Botschaft an die ganze Mannschaft.“ Die übrigen Spieler seien überdies froh gewesen, „dass die Entscheidungen so deutlich gefallen sind“, bemerkt der 41-Jährige.

Den Kopf in den Sand stecken will Baum trotz aller Querelen nicht: „Mir war von vornherein bewusst, dass es hier eine Herausforderung wird. Dass wir in verschiedenen Bereichen Krisen haben, ist nicht von der Hand zu weisen. Ich bin aber guter Dinge, dass wir alle in die gleiche Richtung ziehen.“

Tabellarisch muss die Richtung aus Schalker Sicht nun schnellstmöglich nach oben zeigen, so viel steht fest. Die nächsten Gegner der Königsblauen: Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen – zwei Champions League-Aspiranten.