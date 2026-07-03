VfB: Milosevic verteilt einen Korb

Der VfB Stuttgart tut sich weiter schwer, einen Abnehmer für Jovan Milosevic zu finden. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 20-Jährige einem möglichen Wechsel zu Olympiakos Piräus einen Riegel vorgeschoben. Der griechische Klub war demzufolge bereit, die lediglich noch sechs Millionen Euro Ablöse zu zahlen, die die Schwaben für den serbischen Mittelstürmer aufgerufen haben. Der zweifache Nationalspieler möchte jedoch nicht in die Super League wechseln.

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Milosevic war 2023 für 1,2 Millionen Euro vom FC St. Gallen nach Stuttgart gewechselt, konnte sich beim Bundesligisten jedoch nicht durchsetzen. Nach mehreren Leihen, zuletzt zu Werder Bremen, soll der Angreifer nun endgültig abgegeben werden. Auch Samsunspor ist dem Vernehmen nach weiter an Milosevic interessiert, dessen VfB-Vertrag noch bis 2029 befristet ist.