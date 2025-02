Last Minute: United wird Malacia los

Hatte sich ein Wechsel zu Benfica Lissabon kürzlich noch zerschlagen, hat Manchester United nun doch noch einen Abnehmer für Tyrell Malacia gefunden. Einem Bericht von ‚Voetbal International‘ zufolge befindet sich der Linksverteidiger auf dem Weg zur PSV Eindhoven. Der Eredivisie-Tabellenführer will Malacia zunächst ausleihen.

In Manchester steht der 25-jährige Niederländer noch bis 2026 unter Vertrag. United hatte im Sommer 2022 noch 15 Millionen Euro Ablöse an Feyenoord Rotterdam gezahlt. In dieser Saison stehen wettbewerbsübergreifend nur 360 Einsatzminuten zu Buche.