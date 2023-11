Bayer 04: Operation bei Tapsoba

Bayer Leverkusen wird in den nächsten beiden Spielen auf Edmond Tapsoba verzichten müssen. Wie der Bundesligist verkündet, muss sich der burkinische Innenverteidiger einer Hand-Operation unterziehen, mit der er die morgige Europa League-Partie gegen Qarabag FK (18:45 Uhr) und das Spiel gegen Union Berlin am Sonntag (15:30 Uhr) verpassen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 24-Jährige hatte sich vor einer Woche beim 5:2 im DFB-Pokal gegen den SV Sandhausen an der Hand verletzt. Am Wochenende konnte er im Duell mit der TSG Hoffenheim (3:2) noch mit einem speziellen Gips spielen. Eine Operation ist nun aber offenbar unvermeidbar. Tapsoba stand in dieser Saison in allen Pflichtspielen der Werkself in der Startelf.