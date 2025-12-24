Fraulo verlässt Gladbach

Um auf dem Transfermarkt im Januar nachlegen zu können, muss Borussia Mönchengladbach möglichst hohe Einnahmen erzielen. Dazu sind Spielerverkäufe nötig. Reservist Oscar Fraulo wird den Verein wohl zeitnah verlassen und den Handlungsspielraum von Sportdirektor Rouven Schröder vergrößern.

Laut ‚Tipsbladet‘ wechselt Fraulo nach England zu Derby County. Die beiden Vereine sollen sich bereits auf eine nicht genannte Ablöse geeinigt haben. Bei den Rams erhält der 22-jährige Mittelfeldspieler einen Dreieinhalbjahresvertrag. Zwischen Fraulo und seinem voraussichtlich künftigen Arbeitgeber seien nur noch wenige Details zu klären.

Bei den Fohlen kam Fraulo nicht regelmäßig zum Zug. In der laufenden Saison stehen wettbewerbsübergreifend fünf Kurzeinsätze zu Buche. In der Bundesliga erzielte der junge Däne sogar ein Tor. Insgesamt waren seine Aussichten auf den finalen Durchbruch aber zu gering. Nun versucht Fraulo sein Glück in Englands zweiter Liga.