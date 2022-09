Barça-Ziel: Verlängert Zubimendi bei Real Sociedad?

Real Sociedad San Sebastián möchte unbedingt mit Martín Zubimendi verlängern. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, ist man im Verein optimistisch gestimmt, dass der Mittelfeldspieler schon bald ein neues Arbeitspapier unterzeichnen wird. Dem spanischen Blatt zufolge möchte der 23-Jährige die Ausstiegsklausel bei den aktuell festgesetzten 60 Millionen Euro belassen.

Die Basken hingegen würden diese gerne auf 90 Millionen anheben und bieten ihrem Eigengewächs dafür ein üppiges Gehalt, das ihn zu einem der bestbezahlten Spieler im Kader machen würde. Gesteigertes Interesse an Zubimendi zeigt der FC Barcelona. Bei den Katalanen soll er in die Fußstapfen von Vereinslegende Sergio Busquets (34) treten. Aktuell ist der Spanier noch bis 2025 an Real Sociedad gebunden.