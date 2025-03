Vertragspoker: Selke mit Ultimatum an den HSV

Die Zukunft von Davie Selke beim Hamburger SV ist weiter offen. Am Rande des gestrigen Spiels gegen die SV Elversberg (0:0) setzte der Stürmer den Rothosen in der Mixed-Zone die Pistole auf die Brust: „Ich habe mir ein Zeitfenster gesetzt. Irgendwann wird es von mir eine Entscheidung geben.“ Von dem Vertragspoker zeigte sich der 30-Jährige derweil genervt: „Ich kann nichts versprechen, wir werden sehen, wie die Gespräche weiter laufen. Es ist in beide Richtungen offen. Leider. Wir müssen gucken, ob wir einen gemeinsamen Weg finden.“

Trainer Merlin Polzin wollte den Aussagen jedoch keine große Bedeutung beimessen: „Davie ist ein Sportler durch und durch, er gibt jeden Tag alles für die Mannschaft und den Verein. Wenn man ihn unmittelbar nach dem Spiel mit hohem Puls danach fragt, ist das vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Wir sind in sehr guten Gesprächen, es läuft alles nach Plan.“ Selkes Vertrag beim HSV läuft zum Ende der aktuellen Spielzeit aus.