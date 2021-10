FC Bayern: Drahtseilakt mit Haaland & Lewandowski

Die Rechnung ist eigentlich simpel: Robert Lewandowski ist noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden und könnte darum schon zum Saisonende auf den Markt kommen. Zum gleichen Zeitpunkt wird sich aller Voraussicht nach auch Erling Haaland einen neuen Klub suchen, denn Borussia Dortmund wird den Norweger wohl nicht halten können.

Kein Wunder also, dass man sich in München mit einem möglichen Lewandowski-Nachfolger beschäftigt. Die ‚Bild‘ berichtet: „Dabei soll auch der Name Haaland gefallen sein inklusive geschätzter Summen, die ein Transfer des BVB-Juwels kosten könnte.“ Das Gesamtpaket aus Ablöse und Handgeld würde wohl bis zu 150 Millionen Euro betragen.

Sensible Thematik

Neben der finanziellen Problematik ist es für die Bayern aber vor allem ein Drahtseilakt, einerseits bei Haaland im Rennen zu bleiben und gleichzeitig Lewandowski nicht zu verprellen. Denn auch eine erneute Vertragsverlängerung mit dem 33-Jährigen ist nicht ausgeschlossen. Die ‚Bild‘ beschreibt das Thema als „hochsensibel“, denn der Torjäger reagiere „auf die Spekulationen genervt“.

Vorsichtig gilt es nun herauszufinden, welche Pläne Lewandowski und Haaland haben – ohne einen der beiden vor den Kopf zu stoßen. Fingerspitzengefühl ist gefragt. Die Besetzung der Sturmmitte könnte für Hasan Salihamidzic zur endgültigen Reifeprüfung werden.