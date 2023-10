SV Werder: Keïta träumt von der Königsklasse

Naby Keïta würde mit dem SV Werder Bremen mittelfristig gerne wieder in der oben Tabellenregion angreifen. „Ja, wir verfolgen hier andere Ziele als bei den Vereinen, für die ich vorher gespielt habe. Die Champions League ist nichts, was wir mit Werder aktuell vor der Brust haben. Aber ich sage immer, warum nicht. Es kann sein, dass irgendwann der Tag kommt, an dem wir weiter oben mitmischen“, so der ehrgeizige Mittelfeldspieler im Gespräch mit der ‚Bild‘.

Aufgrund einer Adduktorenverletzung konnte Keïta bislang erst 22 Minuten für Werder in der Bundesliga auf dem Rasen stehen. Am morgigen Samstag gegen die TSG Hoffenheim (18:30 Uhr) winkt der erste Startelf-Einsatz. Der 28-Jährige sieht sich in der Verantwortung: „Meine Aufgabe ist, dem Team meine Erfahrung weiterzugeben und Selbstbewusstsein auszustrahlen. Ich erzähle sehr oft, wie es sich anfühlt, ein großes Ziel zu erreichen. Und sage durchaus, dass es nicht komplett unrealistisch ist, wieder an der Champions League teilzunehmen oder zumindest unter die Top 5 der Bundesliga zu kommen.“