Prominenter Nebenmann für Boateng

US Salernitana verstärkt sich mit dem nächsten namhaften Innenverteidiger. Der Tabellenletzte der Serie A gibt die Vertragsunterzeichnung des Griechen Konstantinos Manolas bekannt. Der 32-Jährige wird neuer Teamkollege des gerade erst verpflichteten Jérôme Boateng (35) und erhält einen Kontrakt bis zum Sommer. Damit tritt Salernitana die Rückrunde mit ganz viel Erfahrung im Abwehrzentrum an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Manolas ist hochdekoriert, gewann sechs Titel in Italien und Griechenland. Seine beste Karrierephase hatte der 42-fache Nationalspieler bei der AS Rom (2014 bis 2019) und bei der SSC Neapel (2019 bis 2022). Mehrere Jahre lang galt er als einer der besten Innenverteidiger Italiens. Nach Stationen bei Olympiakos Piräus und in den VAE beim Sharjah FC kommt es jetzt zur Rückkehr auf den Stiefel.