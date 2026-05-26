Stenzel verlässt den VfB

Der VfB Stuttgart und Pascal Stenzel gehen nach sieben gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Die Schwaben bestätigen den ablösefreien Abschied des 30-jährigen Rechtsverteidigers, der 139 Mal das Trikot mit dem roten Brustring trug.

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Sportvorstand Fabian Wohlgemuth erklärt: „Pascal Stenzel kam zum VfB, als die Zeiten aus sportlicher Sicht alles andere als rosig waren. Aus der zweiten Liga ging es mit und dank ‚Calle‘ bis in die Champions League und zum DFB-Pokalsieg. Sieben Jahre bei einem Verein zu spielen, ist im oft so schnelllebigen Profifußball alles andere als selbstverständlich.“ Wohin es Stenzel zieht, ist offen.