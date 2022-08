VfL: Reis-Verlängerung vertagt

Der VfL Bochum will sich bei der Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Thomas Reis nicht von äußeren Einflüssen treiben lassen. In einer offiziellen Vereinsmitteilung gibt der 48-Jährige einen aktuellen Wasserstand ab: „Fakt ist: Es gab Angebote seitens des Vereins, zuletzt vor dem ersten Pflichtspiel dieser Saison. Bisher konnten wir uns nicht einigen. In der jetzigen Situation ist es aber wichtig, den vollen Fokus auf die Liga und die Mission Klassenerhalt zu richten.“ Der aktuelle Vertrag läuft nächstes Jahr aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Reis wurde in den zurückliegenden Wochen von den Medien in den Stillstand „mehr hineininterpretiert als nötig“. Beim Vorjahres-13. will man sich zunächst auf die Ergebnisse in der Bundesliga konzentrieren. „Deshalb sind wir übereingekommen, die Vertragsverhandlungen zunächst ruhen zu lassen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel während der Weltmeisterschaft, wieder aufzunehmen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Villis.