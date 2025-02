BVB-Talent Diallo: „Sie alle beeindrucken mich“

Ousmane Diallo träumt davon, bei Borussia Dortmund bald den Sprung zu den Profis zu schaffen. Der 17-Jährige, der vor eineinhalb Jahren von UD Las Palmas zum BVB gewechselt war, sagt gegenüber der ‚Marca‘: „Sie alle beeindrucken mich. Ich bin sehr glücklich bei Borussia und mein Wunsch ist es, in die erste Mannschaft zu kommen, im Signal Iduna Park zu spielen, ein Champions League-Spiel zu bestreiten.“ Unter Ex-Trainer Nuri Sahin durfte der Flügelspieler erstmals bei der ersten Mannschaft mittrainieren.

Aktuell spielt Diallo meistens in der U19, kommt dort auf acht Torbeteiligungen in der Liga. In der Youth League beeindruckte der Spanier mit drei Toren und zwei Vorlagen in fünf Partien. Eines Tages, so Diallo, will er wieder in seine Heimat zurückkehren und für seinen Jugendklub auf Torejagd gehen: „In La Liga zu spielen, ist ein Traum, den Kinder von klein auf haben. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird und ich denke auch nicht viel darüber nach, aber ich würde gerne eines Tages in Las Palmas spielen.“ Zunächst aber soll der Sprung zu den Profis in Dortmund gelingen.