Schalke wollte Bielsa

Der FC Schalke 04 fragte in der Vergangenheit offenbar nicht nur bei Raúl, Ruud van Nistelrooy und Andriy Shevchenko, sondern auch bei Marcelo Bielsa an. Laut dem ‚kicker‘ war der 68-Jährige nach der Entlassung von Frank Kramer ein Trainerkandidat bei den Königsblauen. Durchaus bemerkenswert: El Loco, wie der Taktikfuchs auch genannt wird, sei offen für eine Zusammenarbeit gewesen und habe sich mit den Schalke-Bossen getroffen und vielversprechende Gespräche, auch über das Gehalt, geführt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie das Fachmagazin ausführt, ist der Deal am Ende geplatzt, weil Schalke das Wagnis nicht eingehen wollte. Statt Bielsa stellte der Zweitligist Thomas Reis als Nachfolger für Kramer ein. Wirklich erfolgreich war die Zusammenarbeit mit Reis allerdings nicht. Der 50-Jährige stieg mit dem Revierklub ab und vermasselte den Saisonstart der aktuellen Spielzeit. Bielsa kann das Drama egal sein, der Argentinier steht mittlerweile bei der uruguayischen Nationalmannschaft an der Seitenlinie und holte in den sechs Partien seit seinem Amtsantritt vier Siege.