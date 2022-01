Ex-Mainzer Gbamin zurück in die Bundesliga?

Jean-Philippe Gbamin (26) befindet sich beim FC Everton auf dem Abstellgleis. Wie die Tageszeitung ‚Liverpool Echo‘ berichtet, ist der Ex-Mainzer nicht mehr gefragt und wurde darüber informiert, den Verein schon in diesem Januar verlassen zu können – zu enttäuschend waren die jüngsten Darbietungen (vier Saisoneinsätze, 65 Premier League-Minuten).

Italienische und auch deutsche Vereine sollen Gbamin dem Regionalblatt zufolge auf dem Zettel haben, Klubnamen fallen jedoch keine. Dass der ivorische Sechser in der Bundesliga Interesse auf sich zieht, verwundert nicht. In Mainz zählte er drei Jahre lang zu den Leistungsträgern, ehe er gegen eine Ablöse von 25 Millionen Euro an die Merseyside weiterzog.