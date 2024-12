Geld „kein Problem“: Bochum kündigt Neuzugänge an

Der VfL Bochum wird im Winter mehrere Neuzugänge holen und hat dabei konkrete Vorstellungen. Geschäftsführer Ilja Kaenzig sagt in der ‚WAZ‘: „Wir brauchen die Spieler so früh wie möglich. Ein Neuzugang muss ohne Anlaufzeit in 19 Spielen voll abliefern. Deshalb suchen wir idealerweise auch Spieler auf Bundesliga-Niveau und mit Bundesliga-Erfahrung.“ Außerdem betont der 51-Jährige: „Das Problem ist im Winter auch nicht das Geld.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir werden Leihspieler holen“, so Kaenzig weiter. Es sei allerdings „schwierig, Spieler zu bekommen, die die Mannschaft direkt besser machen“. Das ist aber zwingend notwendig, da der VfL mit nur drei mageren Punkten aus den ersten 14 Spielen als Schlusslicht der Bundesliga stark abstiegsbedroht ist.