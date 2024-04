Nübel-Zukunft: VfB eine „sehr gute Option“

Alexander Nübel hat sich zur offenen Zukunftsfrage geäußert. „Ich habe noch ein Jahr bei Bayern Vertag, fühle mich aber sehr wohl hier. Ich glaube, das wissen alle“, zitiert der ‚kicker‘ den Leih-Torhüter des VfB Stuttgart. Der 27-Jährige werde sich in den nächsten „ein, zwei, drei Wochen“ mit seinem Berater zusammensetzen: „Der weiß, was ich will und macht das dann.“ Den VfB bezeichnet Nübel als „eine sehr, sehr gute Option“.

Der gebürtige Paderborner steht noch bis 2025 beim FC Bayern unter Vertrag. Bis zum Saisonende ist Nübel noch leihweise für die Stuttgarter aktiv, die ihn aber gern über den Sommer hinaus halten möchten.