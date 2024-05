Leipzigs Angeliño wechselt zur Roma

Die AS Rom verpflichtet Angeliño dauerhaft. Wie der Serie A-Verein offiziell meldet, wechselt Angeliño fest von RB Leipzig zu den Giallorossi. Der 27-Jährige war bereits seit dem Winter an die Römer ausgeliehen.

Angeliño gehörte in der italienischen Hauptstadt zum Stammpersonal und stand in der Rückrunde 16 Mal auf dem Rasen. 2020 war der Linksverteidiger von Manchester City zu den Roten Bullen gewechselt und erzielte in 100 Partien zwölf Tore.