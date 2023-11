Spannender Plan: Bayern schnappt sich Irankunda

Schon vor Monaten fiel der Name Nestory Irankunda (17) im Umfeld des FC Bayern, jetzt ist die Verpflichtung des Offensivtalents offiziell unter Dach und Fach. Wie der Rekordmeister bekanntgibt, wechselt der dann volljährige Australier zur Saison 2024/25 von Adelaide United nach München.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hinsichtlich Ablöse schwanken die kolportierten Angaben stark: Sowohl von gut drei Millionen Euro als auch von einem mittleren sechsstelligen Betrag ist die Rede. Irankunda unterschreibt beim FCB einen „langfristigen Vertrag“.

Lese-Tipp

„Davies denkt in weiß“ | Frankreichs neuer Liebling

„Nestory ist ein extrem schneller Außenbahnspieler, dribbel- und abschlussstark und mit viel Zug zum Tor. Wir sind überzeugt von seinem Potenzial und davon, dass er bei uns die nächsten Schritte machen wird“, sagt Bayerns Nachwuchschef Jochen Sauer.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Down Under wird Irankunda eine große Zukunft prophezeit. In München scheint man diese Auffassung zu teilen und sichert sich die Dienste des Teenagers, bevor sich andere Interessenten aussichtsreich in Stellung bringen können. Spannend: Es kursieren bereits Planspiele, Irankunda nach dem Vorbild von Alphonso Davies zum Außenverteidiger umzuschulen.