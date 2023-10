Luton holt vereinslosen Townsend

Mitten in der Saison bessert Premier League-Aufsteiger Luton Town noch einmal nach. Die Hatters geben die Verpflichtung des zuletzt vereinslosen Flügelstürmers Andros Townsend bekannt. „Es ist eine große Ehre, wieder in der Premier League für diesen Verein zu spielen und hoffentlich dabei zu helfen, so viele Punkte wie möglich zu holen“, wird der 32-Jährige zitiert.

Interessant: Townsends Vertrag ist nur bis Januar gültig. Eindeutig soll der Routinier zunächst vorspielen und sich in den kommenden Wochen für eine längerfristige Zusammenarbeit empfehlen. Townsend bringt die Erfahrung aus 264 Spielen (25 Tore, 35 Vorlagen) in Englands höchster Spielklasse mit. Die meisten davon absolvierte er im Trikot von Crystal Palace.