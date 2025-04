Njinmah: „Wechsel ins Ausland immer eine Option“

Justin Njinmah kann sich einen Wechsel ins Ausland gut vorstellen. Der 24-jährige Angreifer des SV Werder Bremen sagt gegenüber ‚transfermarkt.de‘: „Ein Wechsel ins Ausland kann immer eine Option sein. Ich bin jemand, der gerne auch mal etwas Neues sehen will. Ich bin aber auch sehr zufrieden, weiter hier bei Werder zu sein.“ Im Winter wäre Njinmah beinahe bei der AS Rom gelandet.

„Es gab Angebote, das kann ich nicht leugnen. Sowas sprichst du mit dem Verein ab und eine Entscheidung wird immer gemeinsam getroffen. Mir wurde signalisiert, dass man mich halten will. Deswegen bin ich weiterhin hier“, so der Offensivspieler, der bei den Norddeutschen noch bis 2027 unter Vertrag steht. Njinmah war mit großen Erwartungen in die Saison gestartet, wurde aber auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Aktuell hat Oliver Burke die Nase vorn und Njinmah bleibt meist die Rolle des Jokers.