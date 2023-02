Öffnung für Investoren: Milliarden für die Bundesliga?

Die Bundesliga könnte sich in Zukunft mehr für externe Investoren öffnen. Laut dem ‚kicker‘ wird am kommenden Donnerstag die von der DFL eingesetzte AG Zukunftsszenarien entsprechende Pläne dem Präsidium der Liga vorlegen. Sollte das Vorhaben abgesegnet werden, würden in einem nächsten Schritt die 36 Profi-Klubs darüber abstimmen. Insgesamt 2,5 Milliarden Euro könnten dem Bericht zufolge unter den Vereinen verteilt werden, sollte man die Investoren an Bord holen.

Die 50+1-Regel würde vom Einstieg der externen Geldgeber jedoch unangetastet bleiben, in die Autonomie der Klubs werde auch nicht eingegriffen. Stattdessen gehe es darum, dass ein möglicher Investor zwischen zwölf und 15 Prozent Beteiligung an einer Lizenzgesellschaft der DFL erwerben werde. Es seien bereits Gespräche mit mehreren möglichen Unternehmen geführt worden, die Interesse an einem solchen Modell zeigen.

