„Auf den Kopf gestellt“: Messi über den härtesten Sommer seiner Karriere

Es war die große Transfer-Bombe des Sommers: Die sicher geglaubte Vertragsverlängerung von Lionel Messi beim FC Barcelona scheiterte und zwang den Superstar zu einem abrupten Vereinswechsel – ein Schock für La Pulga und seine Familie.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich kehrte nach Barcelona zurück, um mich auf die Saison vorzubereiten […]“, blickt Messi im Interview mit ‚France Football‘ zurück, „es war mein Plan, meinen Vertrag zu unterzeichnen und das Training wieder aufzunehmen. Ich dachte, alles sei erledigt und es fehlte nur noch meine Unterschrift.“

„Sehr schmerzhaft für mich“

Doch es kam anders. „Mir wurde gesagt, dass ich mir einen anderen Klub suchen muss, weil Barça nicht die Mittel hatte, mit mir zu verlängern“, erinnert sich der Argentinier, „das hat meine Pläne auf den Kopf gestellt. […] Es war sehr schmerzhaft für mich.“

Große Mühe bei der Klubsuche hatte der für nicht wenige beste Fußballer der Geschichte naturgemäß nicht. Er erzählt: „Ich hatte das Glück, von mehreren Klubs kontaktiert zu werden und einer von Ihnen war Paris St. Germain. Sie zeigten, dass sie mich wirklich wollten. […] Ich bin sehr glücklich, heute hier zu sein.“

Schnelle Einigung mit PSG

„Ich muss zugeben“, bemerkt Messi, „dass wir uns ziemlich schnell mit PSG geeinigt haben. […] Ich war begeistert von dem Projekt, von den Ambitionen des Klubs, von den einzelnen Spielern und der Mannschaft. All diese Dinge haben es leicht gemacht, schnell eine Einigung zu erzielen.“

Nun also PSG. Über allem – wie sollte es anders sein – steht für Messi und Co. der Gewinn der Champions League. „Es ist der Traum von jedem hier“, weiß der 34-Jährige, „seit einigen Jahren arbeitet der Verein an diesem Ziel und ist dem in letzter Zeit näher gekommen. Aus persönlicher Sicht ist es dasselbe: Ich würde gerne wieder die Champions League gewinnen.“ Letztmals gewann er die begehrte Trophäe 2015.