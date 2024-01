„Bayern hat mehr geboten“ – Dragusin-Berater erläutert Absage

Es dürfte nur noch Formsache sein, ehe Radu Dragusin (21) seinen Vertrag bei Tottenham Hotspur unterschreibt. Der rumänische Innenverteidiger ist am heutigen Mittwoch in den Flieger nach London gestiegen. Die Engländer zahlen bis zu 30 Millionen Euro Ablöse an den FC Genua, stechen außerdem auch noch den FC Bayern aus, der mit einem Last-Minute-Versuch gescheitert ist.

Ein turbulenter Poker, den auch Dragusin und sein Berater noch nicht so ganz verdaut haben. Die rumänische ‚Gazeta Sporturilor‘ zitiert Florin Manea, den Agenten des Abwehrspielers: „Wir können nicht glauben, dass wir Bayern abgesagt haben. […] Es ist alles erledigt. Wir werden nach London fliegen und nach dem Medizincheck wird der Transfer offiziell gemacht.“

Manea plaudert aus: „Der Besitzer (der Spurs, Anm. d. Red.) blieb bis 3 Uhr morgens für ihn auf. Bei Bayern gab es mehr Geld, nicht viele hätten abgelehnt.“ Und weiter: „Heute Morgen um 8 Uhr war die Entscheidung gefallen. Wir waren entschlossen, zu Tottenham zu gehen, aber dann kam das Angebot von Bayern. Und wir stoppten stattdessen. Wir waren auf dem Weg zum Flughafen. Wir sagten, wir müssten darüber nachdenken und abwägen. Bayern ist einer der größten Klubs.“

„Die Bayern haben mehr Geld geboten“

Die Entscheidung habe der Berater gemeinsam „mit Radu und seiner Familie getroffen. Ich habe den Bayern gesagt, dass dies die Entscheidung war, dass sie in letzter Minute gekommen sind und es schwierig war, unsere Entscheidung zu ändern. Vielleicht kommen wir in der Zukunft dorthin.“

„Natürlich“, führt Manea aus, habe Dragusin „über das Angebot der Bayern nachgedacht. […] Es ist schwierig, so eine Entscheidung zu treffen. Bayern wollte ihn unbedingt haben, das offizielle Angebot kam gestern Abend. Die Bayern haben mehr Geld geboten. […] Es war ein ziemlich großer Unterschied. Fast doppelt so viel, wenn nicht mehr.“

Dragusin aber habe gesagt, „dass dies der richtige Schritt in seiner Karriere sei. Wir sind die ganze Nacht wach geblieben und haben darüber nachgedacht. […] Sowohl Napoli als auch der AC Mailand waren an ihm interessiert. Aber er hat von klein auf davon geträumt, in der Premier League zu spielen.“ Ein Traum, der nun in London wahr wird – zum Ärger des FC Bayern.