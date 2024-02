Nach Südkorea-Knall: Klinsmann reagiert

Jürgen Klinsmann will die Kritik des südkoreanischen Verbandes an seiner Person so nicht stehen lassen. „Sportlich war das eine erfolgreiche Bilanz. Sie war top. Wir haben eine Never-give-up-Mentalität in die Gruppe reingebracht“, betont der 59-jährige Übungsleiter gegenüber dem ‚Spiegel‘.

Zur Erinnerung: Am gestrigen Freitag gab der KFA Klinsmanns Entlassung offiziell bekannt. In dem Zuge wurde die Arbeitsweise des ehemaligen DFB-Coach scharf kritisiert. „Klinsmann hat es nicht geschafft, die Fähigkeiten zu zeigen, die wir von einem Nationaltrainer erwarten“, hieß es in der Mitteilung. Ein knappes Jahr war Klinsmann für Südkorea verantwortlich, führte das Team jüngst im Asien-Cup bis ins Halbfinale. Dort war gegen Jordanien Schluss (0:2).