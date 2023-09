Schalke: Rückendeckung für Reis

Peter Knäbel möchte die Zusammenarbeit mit S04-Coach Thomas Reis fortsetzen. In einer Talkrunde mit Vereinsmedien sagte der Sportvorstand des FC Schalke 04: „Es ist hinlänglich bekannt, dass ich Thomas Reis für einen sehr guten Trainer halte. Er passt sehr gut zu Schalke 04.“

Und weiter: „Er hat den Verein sehr ins Herz geschlossen. Kontinuität? Aus meiner Sicht gern. Man muss den Trainern eine Chance geben. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir kontinuierlich in dieser personellen Besetzung weiterverfahren können.“ Zur Erläuterung: Die Königsblauen holten in den ersten fünf Zweitligapartien dieser Saison lediglich vier Punkte. Dementsprechend steht Reis in der Kritik.