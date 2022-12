Eintracht: Bedingungen für Touré-Verlängerung

Almamy Touré muss für eine Vertragsverlängerung bei Eintracht Frankfurt offenbar zu Eingeständnissen bereit sein. Wie der ‚kicker‘ berichtet, erwartet den 26-jährigen Innenverteidiger ein Vertragsangebot mit deutlich stärkerem Leistungsbezug. Sein Kontrakt bei der Eintracht läuft zum Saisonende aus. Eine Verlängerung ist noch keine ausgemachte Sache.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den zurückliegenden Jahren hatte Touré immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Auch in dieser Spielzeit konnte der Malier aufgrund einer Oberschenkelverletzung nur in drei Bundesligapartien mitwirken. Eine Gehaltssteigerung hat der Frankfurter daher nicht zu erwarten. Das bisherige Angebot der Eintracht hat Touré, der aktuell zu den Besserverdienern gehört, unbeantwortet gelassen.

Lese-Tipp

BVB: Bericht über Kamada-Einigung