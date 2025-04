Bundesliga-Trio dran: Auxerre-Juwel im Fokus

Im Sommer könnte wieder einmal ein junger und entwicklungsfähiger Spieler aus Frankreich in der Bundesliga aufschlagen. Nach FT-Informationen hat sich Clément Akpa von Aufsteiger AJ Auxerre auf den Wunschzettel von drei Klubs aus Deutschland gespielt: Eintracht Frankfurt, die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart sind am 23-jährigen Abwehrspieler interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der frischgebackene ivorische Nationalspieler ist bei Auxerre unumstrittener Stammspieler und steigert sich quasi von Woche zu Woche. Der Linksfuß kann sowohl außen als auch im Abwehrzentrum eingesetzt werden und wurde von Trainer Christophe Pélissier in dieser Saison 24 Mal in die Startelf berufen, hauptsächlich als Innenverteidiger. In der laufenden Saison zählt Akpa zu den besten Zweikämpfern der Ligue 1 und gewinnt rund 65 Prozent seiner Duelle.

Durchmarsch aus Liga fünf

Pélissier ist angesichts der stetigen Entwicklung seines Schützlings, der bis vor drei Jahren noch in der fünften Liga für Auxerres B-Team auflief, sehr angetan: „Er ist ein Spieler, der enorm hart arbeitet und sehr gute und schnelle Fortschritte gemacht hat. Zu Beginn dieser Saison hätte ich nicht gedacht, dass er zu den meisteingesetzten Spielern gehören würde. Er ist sehr bescheiden und stellt viele Fragen zum Spiel und dazu, was er tun muss, um sich zu verbessern.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Übergang von der Ligue 2 zur Ligue 1 hat Akpa also mit Bravour gemeistert. Der nächste Schritt dürfte angesichts des starken Interesses diesen Sommer folgen. Neben erwähntem Bundesliga-Trio befinden sich nach FT-Infos mit den Wolverhampton Wanderers und dem FC Everton auch zwei Klubs aus England im Rennen. Akpa steht bei Auxerre noch bis 2027 unter Vertrag. Die Preisvorstellung des französischen Klubs ist nicht bekannt.