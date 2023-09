Ter Stegen begründet Barça-Verlängerung

Marc-André ter Stegen (31) hat sich zu den Gründen für seine langfristige Vertragsverlängerung beim FC Barcelona geäußert. In einem Interview mit ‚Spox.com‘ erklärt der Torhüter: „In Barcelona passt für mich sportlich und privat alles. Ich habe die Entscheidung mit meiner Familie getroffen. Wir fühlen uns sehr wohl in der Stadt, die Menschen respektieren uns. Wenn ich den Vertrag erfülle, was ich erwarte, werden wir 14 Jahre hier sein. Ich könnte mir vorstellen, mein restliches Leben in Barcelona zu wohnen.“

Mit den Katalanen einigte sich ter Stegen auf ein neues Arbeitspapier bis 2028. Im Jahr 2014 war der Ex-Gladbacher zu Barça gewechselt und dort zu einem Weltklasse-Mann auf seiner Position gereift. Bei Vertragserfüllung wird ter Stegen 36 Jahre alt sein – ob er seine Karriere im Anschluss fortsetzen wird, lässt er offen: „Das entscheidet letztlich die Gesundheit. Aber es ist nicht der Plan, dass das mein letzter Vertrag ist.“