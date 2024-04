Chelseas Idee mit Abwehr-Juwel Gilchrist

Alfie Gilchrist soll sich bei einem anderen Klub als dem FC Chelsea weiterentwickeln. Laut Fabrizio Romano haben sich die Blues mit dem 20-jährigen Innenverteidiger darauf verständigt, dass er in der kommenden Saison verliehen wird. Im Anschluss werde der Engländer an die Stamford Bridge zurückkehren, wo er gerade erst mit einem neuen bis 2026 gültigen Kontrakt inklsuvie Option ausgestattet wurde.

2014 war Gilchrist in Chelseas Jugendabteilung gewechselt. Einige U-Mannschaften später schaffte der gebürtige Londoner in der aktuellen Spielzeit den Durchbruch in der ersten Mannschaft. Bislang sammelte das Eigengewächs sechs Kurzeinsätze in der Premier League, mittelfristig sollen weitere im blauen Trikot hinzukommen.