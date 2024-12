FCK: Neuzugang trotz Ache-Ausfall vor schnellem Abgang?

Vielleicht wird Jannik Mause den 1. FC Kaiserslautern schon im Winter wieder verlassen. Nach Informationen der ‚Bild‘ könnte der Stürmer im Januar verliehen werden, wenn er selbst ebenfalls überzeugt von diesem Schritt ist. Der 1. FC Saarbrücken aus der 3. Liga soll Interesse haben.

Mause war im letzten Jahr im Trikot des FC Ingolstadt Torschützenkönig in der 3. Liga und konnte 18 Tore erzielen. Im Sommer wechselte er nach Kaiserslautern, wo er sich allerdings im Sturm bislang überhaupt nicht durchsetzen kann. Nur in einem einzigen Zweitligaspiel stand er von Beginn an auf dem Rasen, ein Treffer gelang ihm in der Liga noch nicht. Seine Chance auf mehr Einsätze könnte allerdings steigen, da sich Toptorjäger Ragnar Ache am Wochenende eine Wadenverletzung zugezogen hat und in diesem Kalenderjahr nicht mehr spielen wird.