Wagner vor Zweitliga-Wechsel

Robert Wagner (22) wechselt offenbar erneut die Farben. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird sich Zweitliga-Schlusslicht Dynamo Dresden aller Voraussicht nach mit dem zentralen Mittelfeldspieler verstärken, der in der Hinrunde von seinem Stammklub SC Freiburg an Holstein Kiel verliehen war. Nur noch letzte Details seien zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Störchen kam Wagner nicht wie gewünscht zum Zug. Da mit Umut Tohumcu (21/TSG Hoffenheim) und Jonas Meffert (31/Hamburger SV) weitere Konkurrenten im Anflug sind, wird die Leihe wohl vorzeitig abgebrochen und umgehend in eine neue mit Dresden umgewandelt. Im Rennen um den Rechtsfuß hat Dynamo laut der ‚Bild‘ die SpVgg Greuther Fürth ausgestochen.