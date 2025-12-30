Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Wagner vor Zweitliga-Wechsel

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Robert Wagner beim Aufwärmen @Maxppp

Robert Wagner (22) wechselt offenbar erneut die Farben. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird sich Zweitliga-Schlusslicht Dynamo Dresden aller Voraussicht nach mit dem zentralen Mittelfeldspieler verstärken, der in der Hinrunde von seinem Stammklub SC Freiburg an Holstein Kiel verliehen war. Nur noch letzte Details seien zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Störchen kam Wagner nicht wie gewünscht zum Zug. Da mit Umut Tohumcu (21/TSG Hoffenheim) und Jonas Meffert (31/Hamburger SV) weitere Konkurrenten im Anflug sind, wird die Leihe wohl vorzeitig abgebrochen und umgehend in eine neue mit Dresden umgewandelt. Im Rennen um den Rechtsfuß hat Dynamo laut der ‚Bild‘ die SpVgg Greuther Fürth ausgestochen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Dresden
Freiburg
Holstein
Robert Wagner

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Dresden Logo SG Dynamo Dresden
Freiburg Logo SC Freiburg
Holstein Logo Holstein Kiel
Robert Wagner Robert Wagner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert