FC Bayern: Erneute Leihen für Wanner & Krätzig

Der FC Bayern peilt eine Vertragsverlängerung mit Paul Wanner (19) an. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, soll das Spielmacher-Talent sein Arbeitspapier über 2027 hinaus ausdehnen, ehe eine weitere Leihe angestrebt wird. Aktuell ist Wanner an den Abstiegskandidaten 1. FC Heidenheim verliehen – in der kommenden Saison soll es dann leihweise bei einem Klub weitergehen, der international vertreten ist.

Interesse bekundeten in den vergangenen Monaten unter anderem Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Unklar ist, ob für diese Klubs eine reine Ausbildungsleihe zugunsten der Bayern überhaupt infrage käme, oder ob sie sich nicht vielmehr eine Kaufoption wünschen würden.

Mit Frans Krätzig (22) ist aktuell ein weiteres Bayern-Talent nach Heidenheim verliehen. Der flexibel einsetzbare Linksfuß soll laut der ‚Sport Bild‘ ebenfalls an einen anderen Klub verliehen werden. Anders als bei Wanner gibt es bei Krätzig aber durchaus größere Zweifel, ob er sich eines Tages in München wird durchsetzen können. Sein Vertrag ist bis 2027 datiert. In Krätzigs Fall ist eine Verlängerung noch kein Thema.