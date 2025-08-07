Menü Suche
Kommentar
Premier League

20 Millionen: West Ham holt neuen Torwart

von David Hamza - Quelle: Sky Sports
Mads Hermansen beim Abschlag @Maxppp

West Ham United schnappt sich einen neuen Torhüter. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ schließt sich Mads Hermansen (25) den Hammers an. Der Däne soll am morgigen Freitag den Medizincheck in London absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Premier League-Absteiger Leicester City habe sich West Ham auf eine Ablöse von umgerechnet 20 Millionen Euro verständigt. Für die Foxes hatte Hermansen seit 2023 insgesamt 72 Partien bestritten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Championship
Premier League
West Ham
Leicester
Mads Hermansen

Weitere Infos

Championship Championship
Premier League Premier League
West Ham Logo West Ham United
Leicester Logo Leicester City FC
Mads Hermansen Mads Hermansen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert