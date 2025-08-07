20 Millionen: West Ham holt neuen Torwart

West Ham United schnappt sich einen neuen Torhüter. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ schließt sich Mads Hermansen (25) den Hammers an. Der Däne soll am morgigen Freitag den Medizincheck in London absolvieren.

Mit Premier League-Absteiger Leicester City habe sich West Ham auf eine Ablöse von umgerechnet 20 Millionen Euro verständigt. Für die Foxes hatte Hermansen seit 2023 insgesamt 72 Partien bestritten.