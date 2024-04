Ten Hag doch fest im Sattel? | Historisches Finale in Spanien

United gefangen mit ten Hag?

Erik Ten Hag sitzt bei Manchester United schon länger auf einem wackelnden Trainerstuhl. Doch wie lange noch? Womöglich länger als angesichts der anhaltenden Kritik am Niederländer gedacht. „Ten Hag ist vorerst sicher“, schreibt ‚The i‘. Der Grund ist dabei recht simpel: Es gibt derzeit keinen besseren Trainer, der verfügbar ist. Die Chancen auf Zinedine Zidane sind sehr gering, Roberto De Zerbi wird viel stärker mit dem FC Bayern und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht und auch Rúben Amorim ist bei den Reds hoch im Kurs.

Darüber hinaus scheint Julian Nagelsmann ebenso außer Reichweite wie Englands Nationaltrainer Gareth Southgate. „Warum sollte er den Job bei England zugunsten von Uniteds Schlamassel aufgeben wollen?“, wird ein Insider zitiert. „Damit bleiben der arbeitslose Graham Potter und Thomas Frank von Brentford“, schlussfolgert ‚The i‘.

Eine überschaubare Liste, die den ambitionierten Milliardär und United-Anteilseigner Jim Ratcliffe wohl weniger begeistern dürfte. Also weiter mit ten Hag, mangels Alternativen? Übrigens hat der Niederländer in dieser Saison einen United-Rekord für Niederlagen in einer Saison eingestellt. Klingt mehr nach Zweck- als Wunschehe.

Königsfinale ohne Könige

Am heutigen Abend um 22 Uhr steigt in Spanien das Finale der Copa del Rey. Doch im Endspiel findet sich weder Titelverteidiger Real Madrid oder der FC Barcelona als Rekordsieger wieder. Stattdessen treten im Olimpico de la Cartuja in Sevilla die beiden Underdogs Athletic Bilbao und RCD Mallorca aufeinander. Während Mallorca den Pokal letztmals 2003 gewann, wartet Bilbao seit 1984 auf die nächste Trophäe in der Vereinsvitrine. „Das Warten hat ein Ende“, titelt die ‚Marca‘, „heute Abend wird einer von ihnen seine Pokalabstinenz beenden“.

Die ‚Mundo Deportivo‘ schreibt: „Es ist nicht irgendein Finale.“ Die in Barcelona ansässige Sportzeitung feiert vor allem die Abwesenheit der Giganten: „Ein Finale der Copa del Rey ist immer schön, natürlich. Aber die Abwesenheit von Barça und Real Madrid verleiht dem Spiel eine ganz besondere Note.“ Allgemein wird Bilbao, immerhin Tabellenfünfter in La Liga, aber als klarer Favorit gehandelt. Mallorca befindet sich derweil auf Platz 15 im Abstiegskampf. Auch Cheftrainer Javier Aguirre weiß: „Wir müssen ein nahezu perfektes Spiel abliefern.“