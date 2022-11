Hertha: Ullrich begehrter denn je

Lukas Ullrich weckt immer mehr Begehrlichkeiten. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge beobachten aus der Bundesliga Borussia Mönchengladbach, der SV Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim die Situation des 18-Jährigen. Auch mehrere Zweitligisten und die französischen Erstligisten Stade Rennes und Girondins Bordeaux bekunden Interesse an dem jungen Linksverteidiger.

Noch spielt Ullrich bei Hertha BSC, im Sommer kann er den Hauptstadtklub jedoch ablösefrei verlassen. Bereits diesen Sommer fragten die Gladbacher bei dem Kapitän der U19-Nationalmannschaft an. Die Herthaner verlängerten den Vertrag des Abwehrjuwels jedoch per Option und lehnten auch einen Verkauf an die Fohlen kategorisch ab.

Ullrich stand für die zweite Mannschaft der Hertha in der laufenden Saison in zwölf Spielen auf dem Platz, in denen er sowohl zwei Tore schoss als auch vorbereitete. Für die U19 lief der 18-Jährige bislang fünfmal auf. Im Trikot der Nationalmannschaft erzielte der 1,77 Meter große Verteidiger immerhin zwei Tore.