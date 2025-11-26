Düsseldorf: Profivertrag für Slimani

Fortuna Düsseldorf stattet Anas Slimani mit einem Profivertrag aus. Wie der Verein offiziell mitteilt, wird das 18-jährige Offensivtalent damit für seine guten Leistungen in den Nachwuchsteams belohnt. Angaben zur Vertragslaufzeit macht der Zweitligist, wie gewohnt, nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Slimani spielt bereits seit 2019 für die Fortuna und kam zuletzt hauptsächlich in der U19 zum Einsatz, durfte sich aber auch schon in zwei Kurzeinsätzen in der zweiten Mannschaft beweisen. Nach Elias Egouli bindet die Rheinländer damit den nächsten Jugendspieler an den Verein. Sportvorstand Klaus Allofs zeigt sich hocherfreut: „Mit Anas binden wir einen weiteren sehr talentierten Jugendspieler an uns, der sich in den letzten Jahren in unserem NLZ kontinuierlich weiterentwickelt und mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Er identifiziert sich voll und ganz mit der Fortuna und hat sich in den Gesprächen auch frühzeitig und klar zum Verein bekannt.“