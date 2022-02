Köln: Kainz-Verhandlungen stocken

Dem 1. FC Köln stehen komplizierte Verhandlungen mit Florian Kainz bevor. Hinsichtlich des Gehalts liegen beide Parteien der ‚Bild‘ zufolge weit auseinander. Derzeit streicht der 29-Jährige rund 1,5 Millionen Euro Jahresgehalt ein, die Domstädter können künftig wohl nur rund 800.000 Euro aufbringen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist man beim Bundesligisten zu Einsparungen gezwungen.

Dem Bericht zufolge sind die Auffassungen über Kainz‘ künftiges Gehalt so unterschiedlich, dass die Verhandlungen sogar „auf Eis“ liegen. Da das Vertragspapier des Offensivspielers am Saisonende ausläuft, droht dem FC ein ablösefreier Abschied. Mit acht Torbeteiligungen gehört Kainz im Team von Steffen Baumgart zu den Leistungsträgern und verpasste in der laufenden Saison lediglich eine Bundesligapartie aufgrund einer Gelbrotsperre.