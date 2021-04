Gerhardt begründet VfL-Entscheidung

Yannick Gerhardt hat ausgeführt, was ihn zur Vertragsverlängerung beim VfL Wolfsburg bewegt hat. „Mein Vertrag wäre ja ausgelaufen und für mich war es wichtig, eine Entscheidung zu treffen, von der ich voll und ganz überzeugt bin. Die Hinrunde lief für mich persönlich nicht so zufriedenstellend, ich habe wenig gespielt. Ich bin jemand, der auf dem Platz stehen und der Mannschaft helfen möchte“, erläutert der Mittelfeldspieler in einem Interview auf der vereinseigenen Homepage.

Der 27-jährige Linksfuß habe daher entscheiden müssen, „ob ich hier weiter eine sportliche Perspektive sehe. Letztlich habe ich wieder mehr Chancen bekommen und diese auch nutzen können. So ist die Entscheidung am Ende doch leichtgefallen, da alle anderen Faktoren ohnehin gepasst haben beim VfL. Ich fühle mich hier sehr wohl.“ Interesse bekundete vor allem Gerhardts Heimatklub 1. FC Köln, für den der ehemalige U21-Nationalspieler nach wie vor große Sympathien hegt.