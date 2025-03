Völler-Verlängerung nach Italien-Spiel?

Rudi Völler will erst nach dem Viertelfinal-Rückspiel am Sonntag (20:45 Uhr) gegen Italien über seine persönliche Zukunft entscheiden. „Mein Herz hängt an Julian Nagelsmann und an der Truppe“, ließ der DFB-Sportdirektor nach dem gestrigen 2:1-Hinspielerfolg bei der ‚ARD‘ durchblicken, stellte jedoch klar: „Wichtig ist aber, dass wir am Sonntag gewinnen und dann das Final Four in Deutschland haben. Dann schauen wir mal weiter.“

Völlers Vertrag endet nach der WM 2026, Bundestrainer Nagelsmann verlängerte seinen Kontrakt vor kurzem bis 2028. Bei DFB-Präsident Bernd Neuendorf fallen die Worte des Sportdirektors auf fruchtbaren Boden: „Rudi ist integraler Bestandteil dieses Teams. Wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Wir haben miteinander verabredet, dass wir jetzt zeitnah auch nochmal miteinander das Gespräch suchen und schauen, ob der Weg weitergehen kann.“